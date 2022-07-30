В Украине активно собирают урожай: аналитик назвала продукты, которые подешевеют в августе

По ее словам, максимальное предложение разнообразных овощей (помидоров, перца, баклажанов, лука, моркови, свеклы, различных видов капусты и другие) приводит к снижению цен. Именно поэтому в этот период у украинцев обычно идет консервация овощей или закупка их про запас.

"Хотя в этом году ситуация может немного отличаться с предыдущими годами, ведь из-за временной блокады Херсонской области и отсутствия поставок из этого региона, не стоит ожидать очень низких цен, однако тенденция к снижению по сравнению с июлем однозначно будет наблюдаться", - добавила аналитик.

Также в августе начинает поступать урожай основного украинского фрукта - яблок. Поэтому на яблоки стоит ждать комфортных цен, поскольку их предложение будет достаточным. Кроме того, в августе собирают и много зерновых культур, однако к моменту их попадания на полки необходимо больше времени, поскольку их нужно доработать (досушить, провести определенную обработку, расфасовать и т.п). Именно поэтому они могут попасть к конечному потребителю уже в сентябре, отметила Литвин.

"Наиболее заметное снижение должно касаться гречки, поскольку в этом году возник определенный дефицит на данный продукт из-за ажиотажного спроса на фоне войны. И как раз урожай нового года может исправить ситуацию с высокой ценой гречки", - прогнозирует аналитик УКАБ.