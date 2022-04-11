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В Украине из-за агрессии РФ погибли почти 1800 мирных жителей, - ООН

Фото: в ООН назвали данные о жертвах среди гражданских в Украине из-за агрессии РФ (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

По данным Организации Объединенных Наций, в Украине с момента полномасштабного вторжения РФ количество погибших мирных жителей составило как минимум 1793 человек. Еще 2439 гражданских были ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

Представленные данные охватывают период с 4 часов утра 24 февраля до 24 часов ночи 9 апреля 2022 года. Так, в УВКПЧ ООН зафиксировали 4232 жертвы среди гражданского населения в стране: 1793 убитых и 2439 раненых.

Среди погибших: 458 мужчин, 294 женщины, 27 девочек и 46 мальчиков, а также 69 детей и 899 взрослых, пол которых пока неизвестен.

Среди раненых: 279 мужчин, 213 женщин, 47 девочек и 46 мальчиков, а также 136 детей и 1718 взрослых, пол которых в настоящее время неизвестен.

"УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Попасной (Луганская область) и Бородянки (Киевская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения. Эти цифры подтверждаются и не включены в приведенную выше статистику", - говорится в отчете.

Напомним, ранее генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что только в Киевской области погибли 1222 человек.

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