В Украине из-за агрессии РФ погибли почти 1800 мирных жителей, - ООН

Представленные данные охватывают период с 4 часов утра 24 февраля до 24 часов ночи 9 апреля 2022 года. Так, в УВКПЧ ООН зафиксировали 4232 жертвы среди гражданского населения в стране: 1793 убитых и 2439 раненых.

Среди погибших: 458 мужчин, 294 женщины, 27 девочек и 46 мальчиков, а также 69 детей и 899 взрослых, пол которых пока неизвестен.

Среди раненых: 279 мужчин, 213 женщин, 47 девочек и 46 мальчиков, а также 136 детей и 1718 взрослых, пол которых в настоящее время неизвестен.

"УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Попасной (Луганская область) и Бородянки (Киевская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения. Эти цифры подтверждаются и не включены в приведенную выше статистику", - говорится в отчете.