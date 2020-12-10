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В Украине более 75% умерших от COVID-19 были старше 60 лет, - Ляшко

Киев, Четверг 10 декабря 2020 11:49
В Украине более 75% умерших от COVID-19 были старше 60 лет, - Ляшко
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине более 75% летальных случаев от коронавируса произошли среди людей, которые были старше 60 лет. Чаще всего COVID-19 в Украине фиксируют среди людей 50-59 лет.

Об этом во время брифинга заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, летальными стали 31,1% случаев среди людей старше 60 лет, которые были инфицированы коронавирусом.

"Чаще всего COVID-19 регистрируют у нас в возрастной группе 50-59 лет. Именно 21,6% от заболевших приходится на эту группу. В то же время наибольший процент летальных случаев мы имеем в группе 60-69 лет. Более 75% летальных случаев у нас регистрируется в возрастной группе 60+", - сообщил Ляшко.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки подтвердили 13 371 новый случай коронавируса. Выздоровели при этом более чем на 500 человек больше, чем заразились. Умерли за сутки 266 пациентов.

Ранее РБК-Украина писало, что Министерство здравоохранения рассчитывает, что ужесточение карантина позволит сократить на 50% заболеваемость COVID-19.

Кроме этого премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине в начале января ожидается 20-25 тысяч случаев COVID-19 в сутки.

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