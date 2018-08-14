В Україні за 7 місяців 2018 року через систему пробації пройшли 85 тис. правопорушників

У 2017 році через систему пробації пройшли 150 тисяч осіб

В Україні за 7 місяців 2018 року через систему пробації пройшли вже 85 тис. правопорушників. Про це на прес-конференції "В Україні впроваджують міжнародний досвід роботи з правопорушниками" повідомив в. о. директора Центру пробації Олег Янчук, передає кореспондент РБК-Україна.

"85 тисяч правопорушників пройшли через систему пробації за 7 місяців. Це залежить не завжди від пробації, але і від суду. Ми здатні на сьогоднішній день провести майже 150 тисяч правопорушників, як і в попередньому році", - розповів він.

За його словами, до кожного правопорушника застосовується індивідуальний підхід. Також він зазначив, що Центру пробації України необхідно близько 1 млрд гривень на роботу і функціонування в 2018-2019 роках.

"Необхідний бюджетний запит на діяльність центру пробації на цей і на наступний рік складає близько одного мільярда гривень. У нас 560 підрозділів, у нас більше 3 тисяч осіб", - розповів Янчук.

Зазначимо, що в Україні тільки з минулого року створено єдиний державний реєстр ув'язнених та засуджених.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що керівники міністерств юстиції України та Аргентини підписали договір про передачу засуджених осіб.