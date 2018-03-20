В Украине более 7,5 тыс. человек объявлено в розыск за неуплату алиментов

Со времени вступления в силу закона #ЧужихДетейНеБывает в розыск объявлено свыше 7,5 тысяч неплательщиков алиментов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиций Украины.

"Закон #ЧужихДетейНеБывает уже принес такие результаты по состоянию на 16 марта: 87 686 постановлений об ограничении должника в праве выезда; 86 650 постановлений об ограничении в управлении транспортом; 7 509 должников объявлено в розыск; почти 8 тыс. протоколов по выполнению общественно-полезных работ", - говорится в сообщении.

Кроме этого, открыт публичный реестр неплательщиков налогов.

Закон #ЧужихДітейНеБуває уже принес такие рез-ты по состоянию на 16 марта:

- 87686 постановлений об ограничении должника в праве выезда

- 86650 постановлений об ограничении в управлении транспортом

- 7509 должников объявлено в розыск

- почти 8 тыс протоколов по выполнению сусп-полезных работ pic.twitter.com/kxgMgPD8bf — Мин'юст України (@minjust_gov_ua) 20 марта 2018 г.

Напомним, 14 марта, в Кабмине отчитались об усилении ответственности для неплательщиков алиментов.

Министр юстиции Павел Петренко сообщил, что Минюст инициирует увеличение минимального объема средств на содержание ребенка после развода родителей.

Правительство поручило предусмотреть в местных бюджетах средства на оплату общественно-полезных работ и усилить работу полиции по розыску должников и их имущества и обеспечить соблюдение правопорядка в случае привлечения полиции к проведению исполнительских действий.