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В Украине более 7,5 тыс. человек объявлено в розыск за неуплату алиментов

НовостиПолитика    20.03.2018 - 15:19
Фото: неуплата алиментов (коллаж РБК-Украина)
Фото: неуплата алиментов (коллаж РБК-Украина)

Также принято свыше 86,6 тыс. постановлений об ограничении в управлении транспортом

Со времени вступления в силу закона #ЧужихДетейНеБывает в розыск объявлено свыше 7,5 тысяч неплательщиков алиментов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиций Украины.

"Закон #ЧужихДетейНеБывает уже принес такие результаты по состоянию на 16 марта: 87 686 постановлений об ограничении должника в праве выезда; 86 650 постановлений об ограничении в управлении транспортом; 7 509 должников объявлено в розыск; почти 8 тыс. протоколов по выполнению общественно-полезных работ", - говорится в сообщении.

Кроме этого, открыт публичный реестр неплательщиков налогов.

Напомним, 14 марта, в Кабмине отчитались об усилении ответственности для неплательщиков алиментов.

Министр юстиции Павел Петренко сообщил, что Минюст инициирует увеличение минимального объема средств на содержание ребенка после развода родителей.

Правительство поручило предусмотреть в местных бюджетах средства на оплату общественно-полезных работ и усилить работу полиции по розыску должников и их имущества и обеспечить соблюдение правопорядка в случае привлечения полиции к проведению исполнительских действий.

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В Украине 7 тыс. человек объявлены в розыск из-за неуплаты алиментов В Кабмине отчитались по усилению ответственности для неплательщиков алиментов
Теги: алименты, Неуплата, Министерство юстиции Украины
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