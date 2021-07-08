В Украине 617 новых случаев коронавируса

В Украине за минувшие сутки выявили 617 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве и Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Минздрава .

За сутки в Украине госпитализировали 404 человека, умерли 23 пациента, а выздоровели 872 человека. Протестовали методом ПЦР - 17 945 человек, методом ИФА - 9129 человек, экспресс-тестами - 13 819 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (181), Киевской (50), Днепропетровской (41), Львовской (29) и Винницкой (24) областях.

За все время пандемии в Украине: