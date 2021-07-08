В Украине 617 новых случаев коронавируса
В Украине за минувшие сутки выявили 617 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве и Киевской области.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
За сутки в Украине госпитализировали 404 человека, умерли 23 пациента, а выздоровели 872 человека. Протестовали методом ПЦР - 17 945 человек, методом ИФА - 9129 человек, экспресс-тестами - 13 819 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (181), Киевской (50), Днепропетровской (41), Львовской (29) и Винницкой (24) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболел - 2 239 591 человек;
- выздоровели - 2 175 225 человек;
- летальных исходов - 52 560;
- проведения ПЦР-тестов - 10 983 401.
Ранее несмотря на стабильную ситуацию с COVID - 19 в Украине, эксперты предупредили о возможно ухудшение в конце июля. Сейчас в Европе стремительно распространяется новый штамм коронавируса "Дельта".
РБК-Украина писало, что коллективный иммунитет от коронавируса в Украине может быть сформирован до конца текущего года.