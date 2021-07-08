ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні 617 нових випадків коронавірусу

Новость на русском →
Київ, Четвер 08 липня 2021 08:17
В Україні 617 нових випадків коронавірусу Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу виявили 617 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень в Києві та Київській області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

За добу в Україні госпіталізували 404 особи, померли 23 пацієнти, а одужали 872 особи. Протестували методом ПЛР - 17 945 осіб, методом ІФА - 9 129 осіб, експрес-тестами - 13 819 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (181), Київській (50), Дніпропетровській (41), Львівській (29) та Вінницькій (24) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 2 239 591 особа;
  • одужало - 2 175 225 осіб;
  • летальних випадків - 52 560;
  • проведено ПЛР-тестувань - 10 983 401.

Раніше попри стабільну ситуацію з COVID-19 в Україні, експерти попередили про можливе погіршення в кінці липня. Наразі в Європі стрімко поширюється новий штам коронавірусу "Дельта".

РБК-Україна писало, що колективний імунітет від коронавірусу в Україні може бути сформований до кінця поточного року.

Читайте РБК-Україна в Google News
COVID-19
NEWS
В Україні 617 нових випадків коронавірусу
В Україні 617 нових випадків коронавірусу
DAILY
Ціна на газ в Європі б'є рекорди. Чи дорожчатиме "комуналка" в Україні
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Ціна на газ в Європі б'є рекорди. Чи дорожчатиме "комуналка" в Україні