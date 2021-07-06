ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине 541 новый случай коронавируса

Новина українською →
Киев, Вторник 06 июля 2021 08:17
В Украине 541 новый случай коронавируса Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине обнаружили 541 новый случай коронавируса. Больше всего заражений за сутки подтвердили в Киеве, Одесской и Киевской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

За сутки

В Украине госпитализировали 266 человек; умерли 20 пациентов, а выздоровели - 1086 человек. Протестовали методом ПЦР - 20 151 человека, методом ИФА - 8271 человека, экспресс-тестами - 12 095 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (197), Одесской (52), Киевской (37), Луганской (25) и Днепропетровской (24) областях.

За все время пандемии

В Украине заболели 2 238 364 человека; выздоровели 2 172 687 человек; летальных случаев - 52 504.

Напомним, в мире обнаружили почти 185 млн случаев заражения COVID.

Отметим, США передадут COVAX еще 500 млн доз вакцин. Их получит и Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
COVID-19
NEWS
В Украине 541 новый случай коронавируса
В Украине 541 новый случай коронавируса
DAILY
После Меркель. Кто станет следующим канцлером Германии и чего ждать Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина После Меркель. Кто станет следующим канцлером Германии и чего ждать Украине