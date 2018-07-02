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Интервью

В Украине с 2014 года ежегодно растет количество рейдерских захватов

НовостиПроисшествия    02.07.2018 - 17:03
Иллюстративное фото (facebook/dpchas)
Иллюстративное фото (facebook/dpchas)

С 2013 года в Украине произошло 1690 рейдерских захватов

В Украине с 2014 года количество рейдерских захватов ежегодно растет. Об этом сообщает в статистике Генеральной прокуратуры, передает Opendatabot.

Сообщается, что с 2013 года в Украине произошло 1690 рейдерских захватов, в том числе 539 - за последние полтора года. При этом наибольшее количество состоялась в 2017 году - 414. Наименьшее количество рейдерских атак было зарегистрировано в 2014 году - всего 234 дела.

Так, по данным ГПУ, зачастую рейдерские захваты происходят в Киеве и Киевской области, в частности, за последние пять лет там было зарегистрировано 397 атак. На втором месте - Днепропетровская область - 133 и Львовская - 104.

"Реальная статистика может отличаться от данных ГПУ. Во-первых, в большом количестве случаев рейдерских захватов уголовные производства вообще не возбуждаются, так как это крышуют коррумпированные правоохранители", - рассказал адвокат Максим Лазарев, добавив, что в некоторых случаях, уголовные производства возбуждаются по другим статьям уголовного кодекса, поэтому такие случаи могут не попасть в эту статистику.

 

Фото (opendatabot.com)

Напомним, в Фонде государственного имущества заявили о попытке рейдерского захвата ГП "Головинский карьер", расположенного в Житомирской области. 

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Теги публикации: рейдерский захват  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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