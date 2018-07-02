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В Україні з 2014 року щорічно зростає кількість рейдерських захоплень

НовиниНадзвичайні події    02.07.2018 - 17:03
Ілюстративне фото (facebook / dpchas)
Ілюстративне фото (facebook / dpchas)

З 2013 року в Україні сталося 1690 рейдерських захоплень

В Україні з 2014 року кількість рейдерських захоплень щорічно зростає. Про це повідомляє в статистиці Генеральної прокуратури, передає Opendatabot.

Повідомляється, що з 2013 року в Україні сталося 1690 рейдерських захоплень, в тому числі 539 - за останні півтора року. При цьому найбільша кількість відбулася в 2017 році - 414. Найменша кількість рейдерських атак було зареєстровано в 2014 році - всього 234 справи.

Так, за даними ГПУ, часто рейдерські захоплення відбуваються в Києві та Київській області, зокрема, за останні п'ять років там було зареєстровано 397 атак. На другому місці - Дніпропетровська область - 133 і Львівська - 104.

"Реальна статистика може відрізнятися від даних ГПУ. По-перше, у великій кількості випадків рейдерських захоплень кримінальні виробництва взагалі не порушуються, так як це кришують корумповані правоохоронці", - розповів адвокат Максим Лазарев, додавши, що в деяких випадках, кримінальні виробництва порушуються за іншими статтями кримінального кодексу, тому такі випадки можуть не потрапити в цю статистику.

 

Фото (opendatabot.com)

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Теги публікації: рейдерский захват  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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