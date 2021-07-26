UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Украине почти 2 тысячи сделок с землей: в какой области продали больше всего

Автор: Александр Белоус

После разрешения на продажу земель сельскохозяйственного назначения в Украине уже заключено 1994 земельных договора. По состоянию на 26 июля площадь земель, в отношении которых зарегистрированы сделки, составляет 3274 га.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

По данным пресс-службы, больше всего земли продали в Полтавской области - 587,4 га. на втором месте Харьковская область - 414,14 га, на третьем - Кировоградская область - 319,4 га.

За это время 410 нотариусов подали заявления для получения доступа к государственному земельному кадастру. Количество заявлений достигло 4610, из них 4038 согласовано, 47 - в очереди на рассмотрение, за 525 получен отказ.

Напомним, с 1 июля в Украине разрешили продавать землю. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица - граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.

Читайте РБК-Украина в Google News
рынокземля