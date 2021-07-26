В Украине почти 2 тысячи сделок с землей: в какой области продали больше всего

По данным пресс-службы, больше всего земли продали в Полтавской области - 587,4 га. на втором месте Харьковская область - 414,14 га, на третьем - Кировоградская область - 319,4 га.

За это время 410 нотариусов подали заявления для получения доступа к государственному земельному кадастру. Количество заявлений достигло 4610, из них 4038 согласовано, 47 - в очереди на рассмотрение, за 525 получен отказ.