ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине почти 2 тысячи сделок с землей: в какой области продали больше всего

Новина українською →
Понедельник 26 июля 2021 10:35
В Украине почти 2 тысячи сделок с землей: в какой области продали больше всего Фото: по объему продаж лидирует Полтавская область (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

После разрешения на продажу земель сельскохозяйственного назначения в Украине уже заключено 1994 земельных договора. По состоянию на 26 июля площадь земель, в отношении которых зарегистрированы сделки, составляет 3274 га.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

По данным пресс-службы, больше всего земли продали в Полтавской области - 587,4 га. на втором месте Харьковская область - 414,14 га, на третьем - Кировоградская область - 319,4 га.

За это время 410 нотариусов подали заявления для получения доступа к государственному земельному кадастру. Количество заявлений достигло 4610, из них 4038 согласовано, 47 - в очереди на рассмотрение, за 525 получен отказ.

В Украине почти 2 тысячи сделок с землей: в какой области продали больше всего

Напомним, с 1 июля в Украине разрешили продавать землю. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица - граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.

Читайте РБК-Украина в Google News
рынок земля
NEWS
Китай накрыла мощная песчаная буря: транспорт остановили
Китай накрыла мощная песчаная буря: транспорт остановили
DAILY
Олигарх №2. Как Виктор Пинчук строит отношения с властью при президенте Зеленском
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Олигарх №2. Как Виктор Пинчук строит отношения с властью при президенте Зеленском