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В Україні зареєстровано майже 2 тисячі земельні угоди: в якій області продали найбільше

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Понеділок 26 липня 2021 10:35
В Україні зареєстровано майже 2 тисячі земельні угоди: в якій області продали найбільше Фото: за обсягом продажу лідирує Полтавська область (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Після дозволу на продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні вже укладено 1994 земельних угод. Станом на 26 липня площа земель, щодо яких зареєстровані угоди, становить 3274 га.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства аграрної політики та продовольства України.

За даними прес-служби, найбільше землі продали в Полтавській області - 587,4 га. на другому місті Харківська область - 414,14 га, на третьому - Кіровоградська область - 319,4 га.

За цей час 410 нотаріусів подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру. Кількість заяв досягла 4610, з них 4038 погоджено, 47 - у черзі на розгляд, за 525 отримано відмову.

В Україні зареєстровано майже 2 тисячі земельні угоди: в якій області продали найбільше

Нагадаємо, з 1 липня в Україні дозволили продавати землю. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи - громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.

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