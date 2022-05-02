В Украине более 150 тысяч человек подключаются к Starlink ежедневно, - Минцифры

Глобальная спутниковая система Starlink продолжает набирать популярность среди населения Украины. Ежедневно интернетом от Илона Маска пользуются более 150 тысяч людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
"Сейчас терминалы Starlink работают для объектов социальной инфраструктуры - это школы, больницы, сельские советы, пожарные части. После освобождения городов Киевской и Черниговской области операторы начали восстанавливать связь с помощью Starlink", - рассказал Федоров.
По словам Федорова, в вышеназванных областях есть села, где обстрелы перебили 10 км кабеля.
"Благодаря одной станции Starlink провайдер смог быстро восстановить доступ к интернет. Это уникальный опыт использования Starlink, такого еще не было в мире", - добавил министр.
Напомним, что американская компания SpaceX официально зарегистрировала представительство проекта Starlink в Украине. Он занимается предоставлением услуг спутникового интернета.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.