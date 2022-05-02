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В Украине более 150 тысяч человек подключаются к Starlink ежедневно, - Минцифры

Фото: В Украине более 150 тысяч человек подключаются к Starlink ежедневно (starlink com)
Автор: РБК-Украина

Глобальная спутниковая система Starlink продолжает набирать популярность среди населения Украины. Ежедневно интернетом от Илона Маска пользуются более 150 тысяч людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Сейчас терминалы Starlink работают для объектов социальной инфраструктуры - это школы, больницы, сельские советы, пожарные части. После освобождения городов Киевской и Черниговской области операторы начали восстанавливать связь с помощью Starlink", - рассказал Федоров.

По словам Федорова, в вышеназванных областях есть села, где обстрелы перебили 10 км кабеля.

"Благодаря одной станции Starlink провайдер смог быстро восстановить доступ к интернет. Это уникальный опыт использования Starlink, такого еще не было в мире", - добавил министр.

Напомним, что американская компания SpaceX официально зарегистрировала представительство проекта Starlink в Украине. Он занимается предоставлением услуг спутникового интернета.

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SpaceXМихаил Федоров