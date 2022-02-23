UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Украине более 14 тысяч резервистов Сил территориальной обороны призовут на учения

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Украине на учения Сил территориальной обороны призовут более 14 тысяч резервистов. На первом этапе сборы планируется провести в течение 30 дней в Мариуполе, Северодонецке и Краматорске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Отмечается, что о проведении учений резервистов на селекторном совещании в ОП сообщил командующий Силами территориальной обороны (СТО) Вооруженных сил Украины бригадный генерал Юрий Галушкин. По его словам, сейчас проводится развертывание штабов СТО.

Командующий добавил, что в ближайшее время будет организовано и проведено собрание резервистов территориальной обороны по всей стране. Он добавил, что учения займут 30 суток. Всего планируется призвать 14 200 резервистов в отдельных районах и областях.

"Проведение первых учебных сборов территориальной обороны запланировано в Мариуполе, Северодонецке и Краматорске", - уточнил Галушкин.

Напомним, в Украине на фоне угрозы вторжения России начался призыв резервистов.

Отметим, сегодня Кабинет министров одобрил Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны УкраиныВооруженные силы УкраиныОфис президента