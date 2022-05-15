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В Украине в 13 областях звучит сирена

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Украина, Воскресенье 15 мая 2022 09:14
В Украине в 13 областях звучит сирена Фото: в Украине в 13 областях звучит сирена (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на 9:13 воскресенья, 15 мая, 13 областей находятся в зоне воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующую карту воздушных тревог.

Пока сохраняется высокая вероятность ракетно-бомбовых ударов практически по всей территории Украины.

В зоне относительной безопасности сейчас находятся:

  • Одесская
  • Херсонская
  • Николаевская
  • Ивано-Франковская
  • Черновицкая
  • Закарпатская
  • Львовская
  • Тернопольская
  • Хмельницкая
  • Ровенская
  • Волынская

В Украине в 13 областях звучит сирена

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