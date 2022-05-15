В Украине в 13 областях звучит сирена
Фото: в Украине в 13 областях звучит сирена (Виталий Носач, РБК-Украина)
По данным на 9:13 воскресенья, 15 мая, 13 областей находятся в зоне воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующую карту воздушных тревог.
Пока сохраняется высокая вероятность ракетно-бомбовых ударов практически по всей территории Украины.
В зоне относительной безопасности сейчас находятся:
- Одесская
- Херсонская
- Николаевская
- Ивано-Франковская
- Черновицкая
- Закарпатская
- Львовская
- Тернопольская
- Хмельницкая
- Ровенская
- Волынская
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