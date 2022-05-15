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В Україні у 13 областях звучить сирена

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Україна, Неділя 15 травня 2022 09:14
В Україні у 13 областях звучить сирена Фото: в Україні у 13 областях звучить сирена (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

За даними на 9:13 неділі, 15 травня, 13 областей перебувають у зоні повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну карту повітрянихтривог.

Наразі зберігається висока імовірність ракетно-бомбових ударів практично по всій території України.

В зоні відносної безпеки зараз перебувають:

  • Одеська
  • Херсонська
  • Миколаївська
  • Івано-Франківська
  • Чернівецька
  • Закарпатська
  • Львівська
  • Тернопільська
  • Хмельницька
  • Рівненська
  • Волинська

В Україні у 13 областях звучить сирена

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