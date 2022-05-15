В Україні у 13 областях звучить сирена
Фото: в Україні у 13 областях звучить сирена (Віталій Носач, РБК-Україна)
За даними на 9:13 неділі, 15 травня, 13 областей перебувають у зоні повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну карту повітрянихтривог.
Наразі зберігається висока імовірність ракетно-бомбових ударів практично по всій території України.
В зоні відносної безпеки зараз перебувають:
- Одеська
- Херсонська
- Миколаївська
- Івано-Франківська
- Чернівецька
- Закарпатська
- Львівська
- Тернопільська
- Хмельницька
- Рівненська
- Волинська
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