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В Украине с 1 января возрастет стоимость оформления биометрических паспортов

Киев, Четверг 31 декабря 2020 14:06
В Украине с 1 января возрастет стоимость оформления биометрических паспортов
Фото: биометрический паспорт (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

В Украине с 1 января 2021 года вырастет общая стоимость оформления паспорта в форме карточки, паспорта для выезда за границу и видов на временное и постоянное жительство. Подорожание произойдет из-за повышения стоимости бланков.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной миграционной службы Украины.

Как сообщается, стоимость бланка для оформления паспорта гражданина Украины в форме карточки повысится с 219 до 237 гривен. Соответственно, обычная стоимость оформления документа до 20 рабочих дней - возрастет с 345 до 363 гривен, до 10 рабочих дней - с 471 до 489 гривен.

Стоимость бланка для оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу изменится с 330 до 342 гривен. Соответственно, стоимость оформления документа до 20 рабочих дней - увеличится с 682 до 694 гривен, до 7 рабочих дней (а также - до 3 рабочих дней в случае наличия оснований) - с 1034 до 1046 гривен.

Кроме того, стоимость оформления документа на временное проживание повысится с 891 до 915 гривен, а стоимость оформления документа на постоянное проживание повысится с 728 до 752 гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украину прибудут британские эксперты для оценки украинской системы выдачи биометрических паспортов. В то же время украинские специалисты отправятся в Великобританию для ознакомления с новейшей системой защиты паспортов.

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