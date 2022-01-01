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В Украине с 1 января подорожали биометрические паспорта: на сколько

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Киев, Суббота 01 января 2022 21:11
В Украине с 1 января подорожали биометрические паспорта: на сколько Фото: паспорт гражданина Украины (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Украине с 1 января подорожали биометрические паспорта. В Государственной миграционной службе объяснили, что это произошло из-за повышения стоимости их изготовления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГМСУ.

"С 1 января 2022 года государственное предприятие "Полиграфический комбинат "Украина" из-за повышения цен на сырье и материалы изменяет стоимость бланков отдельных биометрических документов", - уточнили в миграционной службе.

Отмечается, что в связи с этим вырастет общая стоимость оформления паспорта гражданина Украины как в форме ID-карты, так и бумажном виде.

Стоимость их изготовления составит:

  • в срок до 20 рабочих дней - 372 гривны, включая стоимость административных услуг (126 гривен) и бланка (246 гривен);
  • до 10 рабочих дней - 498 гривен, включая стоимость административных услуг (252 гривны) и бланка (246 гривен).

Первое изготовление паспорта гражданина Украины в форме ID-карты остается бесплатным.

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу обойдется:

  • в срок до 20 рабочих дней в 733 гривны, включая стоимость административных услуг (352 гривны) и бланка (381 гривна);
  • до 7 и 3 рабочих дней при наличии оснований - 1 085 гривен, включая стоимость административных услуг (704 гривны) и бланка (381 гривна).

Важно! Украинцы, которые оплатили административные услуги и подали заявления для оформления документов до 31 декабря 2021 года, получат их по старым ценам.

Фото: биометрические паспорта в Украине подорожали (dmsu.gov.ua)

Напомним, с 1 января 2022 года украинцы должны обязательно регистрировать SIM-карты, "привязывая" их к паспортным данным.

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ГМС Биометрические паспорта
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