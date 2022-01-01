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В Україні з 1 січня подорожчали біометричні паспорти: на скільки

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Київ, Субота 01 січня 2022 21:11
В Україні з 1 січня подорожчали біометричні паспорти: на скільки Фото: паспорт громадянина України (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Україні з 1 січня подорожчали біометричні паспорти. У Державній міграційній службі пояснили, що це сталося через підвищення вартості їх виготовлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДМСУ.

"З 1 січня 2022 року державне підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" через підвищення цін на сировину і матеріали змінює вартість бланків окремих біометричних документів",- уточнили в міграційній службі.

Зазначається, що у зв'язку з цим зросте загальна вартість оформлення паспорта громадянина України як у формі ID-картки, так і паперовому вигляді.

Вартість їх виготовлення складе:

  • у термін до 20 робочих днів-372 гривні, включаючи вартість адміністративних послуг (126 гривень) і бланка (246 гривень);
  • до 10 робочих днів - 498 гривень, включаючи вартість адміністративних послуг (252 гривні) і бланка (246 гривень).

Перше виготовлення паспорта громадянина України у формі ID-картки залишається безкоштовним.

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон обійдеться:

  • у строк до 20 робочих днів у 733 гривні, включаючи вартість адміністративних послуг (352 гривні) та бланку (381 гривня);
  • до 7 та 3 робочих днів за наявності підстав – 1 085 гривень, включаючи вартість адміністративних послуг (704 гривні) та бланку (381 гривня).

Важливо! Українці, які сплатили адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів до 31 грудня 2021 року, отримають їх за старими цінами.

Фото: біометричні паспорти в Україні подорожчали (dmsu.gov.ua)

Нагадаємо, з 1 січня 2022 року українці мають обов'язково реєструвати SIM-картки, "прив'язуючи" їх до паспортних даних.

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