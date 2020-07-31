В Украине с 1 августа вводят новые правила карантина: что изменится

Фото: карантин (РБК-Украина)

В правительстве объяснили, как изменятся правила карантина

В Украине с 1 августа вводят новые правила адаптивного карантина. Все регионы будет разделены на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Усиление карантина применяется и прекращается в регионе на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое принимается по представлению главного государственного санитарного врача региона.

Переход региона из одной в другую зону возможен при условии, когда 5 дней подряд там наблюдаются изменения одного из определенных показателей.

Зеленая зона предусматривает: нахождение в общественных зданиях в масках, проведение массовых мероприятий: не более 1 человека на 5 квадратных метров; кинотеатры с заполненностью на 50%; перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест.

Желтая зона запрещает посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся люди преклонного возраста.

Оранжевая зона запрещает деятельность учреждений размещения (хостелы, туристические базы и тому подобное), кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах; спортзалы; ограничения для массовых мероприятий: 1 человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.

Красная зона - запрещается работа общественного транспорта; посещения учреждений образования; деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

Показатели Минздрава для распределения регионов такие:

1. Загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с COVID-19, составляет более 50 процентов;

2. Среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА составляет меньше чем 24 на 100 тысяч населения в течение последних семи дней;

3. Коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11 процентов;

4. Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10 процентов.

5. Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 применяется в случае регистрации более восьми случаев на 100 тысяч населения суммарно за последние семь дней.

Ранее сообщалось, что в Украине ухудшилась эпидемическая ситуация, Киев и 12 областей не соответствуют показателям Министерства здравоохранения для ослабления карантина.

Напомним, в Украине госпитализировали 261 человека, у которого диагностирован коронавирус, в Минздраве это назвали новым антирекордом.