ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Минюст прокомментировал решение суда по "скифскому золоту"

Новости » Политика    16.07.2019 - 15:15
Минюст прокомментировал решение суда по "скифскому золоту"
Фото: Павел Петренко (kmu.gov.ua)

Петренко подчеркнул, что музеи Крыма не имеют права распоряжаться коллекцией

Министр юстиции Павел Петренко прокомментировал решение Апелляционного суда Амстердама об отложении окончательного решения по делу о "скифском золоте". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

По словам Петренко, своим решением суд признал недейственными положения ЮНЕСКО о борьбе с незаконным ввозом, вывозом и передачей права собственности на культурные ценности, которых придерживается Украина. Он добавил, что для решения вопроса о возвращении "скифского золота" должно применяться украинское законодательство.

"Крымские музеи фактически осуществляли только оперативное управление ценностями Музейного фонда Украины. А следовательно - не имеют права распоряжаться этими музейными предметами и претендовать на них", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее сообщалось, что Апелляционный суд Амстердама отложил вынесение окончательного решения в деле о "скифское золото". Суд предоставил сторонам еще несколько месяцев для предоставления новых доказательств. Окончательное решение суда можно ожидать через 6-9 месяцев.

Отметим, Украина настаивала на возвращении крымских экспонатов выставки "Золото Скифии" из Амстердама. В свою очередь российская сторона настаивала на возврате части экспонатов на территорию Крыма.

Экс-сотрудник Минюста Украины в Крыму заявляет о давлении Суд Амстердама перенес дату оглашения решения по скифскому золоту
Новости Украины Министерство юстиции Украиныскифское золотоПавел Петренко
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь