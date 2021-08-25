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Украина завоевала первые медали на Паралимпиаде в Токио

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Токио, Среда 25 августа 2021 11:57
Украина завоевала первые медали на Паралимпиаде в Токио Фото: фехтовальщица Евгения Бреус (facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine)
Автор: РБК-Украина

Украинская сборная на Паралимпиаде-2020 в Токио завоевала первые медали. Саблистка Евгения Бреус добыла бронзовую медаль, а пловец Антон Коль - "серебро".

Об этом сообщает РБК-Украина.

Бреус после квалификационного раунда получила шестой номер посева в плей-офф. В 1/8 финала она взяла вверх над россиянкой, затем над представительницей Китая. В полуфинале уступила Нино Тибилашвили из Грузии, а в матче за бронзу была сильнее Евы Андреа Гаймаси из Венгрии.

А 31-летний украинский пловец Антон Коль выборол "серебро" в финальном заплыве на 100 метров. При этом у него был реальный шанс зацепиться за первое место, но на финише украинец проиграл менее 0,3 секунды представителю Израиля.

Напомним, Паралимпиада в Токио продлится с 24 августа по 5 сентября 2021 года.

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