Украина завоевала 7 медалей в первый день и возглавила медальный зачет Паралимпиады-2022

Все медали спортсмены из Украины завоевали в парабиатлоне. На первый день назначили спринтерские гонки в трех категориях – сидя, стоя и для паралимпийцев с нарушениями зрения.

Самой успешной гонкой для украинцев стали соревнования спортсменов с нарушениями зрения. Там Украина забрала весь набор наград. "Золото" завоевал Виталий Лукьяненко, вторым финишировал Александр Казик, а бронзовая медаль досталась Дмитрию Суярко.

Кроме того, Оксана Шишкова выиграла женский спринт (нарушения зрения), а Григорий Вовчинский триумфовал в спринте стоя. Тем временем Тарас Радь (спринт, сидя) и Людмила Ляшенко (спринт, стоя) получили серебряные награды.

По итогам дня Украина возглавила медальный зачет. Второе место занимают китайцы (8 медалей, но только 2 "золота"). Замыкает топ-3 сборная Канады (3 награды).

Медальный зачет Паралимпиады-2022 по итогам 5 марта: