Украина завоевала 51 награду на Европейских играх-2019

Украинские спортсмены на вторых Европейских играх, которые завершились в Минске (Беларусь), завоевали 51 медаль - 16 золотых, 17 серебряных и 18 бронзовых. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Национального олимпийского комитета Украины.

В общем медальном зачете сборная Украины заняла третье место, уступив Беларуси и России.

В заключительный соревновательный день украинцы завоевали 14 медалей - 6 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых.

Точку в выступлениях команды поставил каратист Станислав Горуна, который в соревнованиях кумитэ в весовой категории 75 кг уверенно получил звание чемпиона.

На I Европейских играх, которые состоялись в 2015 году в Баку (Азербайджан), Украину представляли 243 спортсменов в 19 из 20 возможных видов спорта. Тогда наша сборная завоевала 46 наград.