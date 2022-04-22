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Украина завоевала 16 медалей на "Играх Непокоренных"

Фото: Игорь Галушка (в центре) завоевал "золото" в гребле (facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine)
Автор: Антон Федорцив

Сборная Украины завершила выступления на "Играх Непокоренных", которые принимала в этом году нидерландская Гаага. В копилке наших ветеранов боевых действий 16 медалей разного сорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.

Пятые "Игры Непокоренных" завершились 22 апреля. Сборная Украины в этом году сумела добыть в борьбе 5 золотых медалей.

Награды высшей пробы Украины принесли Родион Ситдиков, Виктор Легкодух и Сергей Прядка (все – толкание ядра), пловец Андрей Бадарак и Игорь Галушка в гребле. Во время "Игорь Непокоренных" в 2017 и 2018 гг. сборная Украины получила 14 и 20 медалей соответственно.

"Игры Непокоренных" в 2014 году основал британский принц Гарри. Главная цель форума в паралимпийском стиле – поддержка военнослужащих и ветеранов на пути социальной интеграции.

К слову, донецкий "Шахтер" продал нападающего Фернандо в чемпионат Австрии.

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