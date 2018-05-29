Украина завершила сезон на 8 месте в клубном рейтинге УЕФА

Первую строчку в списке занимает Испания

УЕФА опубликовал рейтинг национальных ассоциаций по итогам сезона 2017/18. Об этом сообщается на сайте организации.

Так, Испания лидирует шестой сезон подряд. Англия и Италия поднялись на строчку выше, а Германия опустилась со второго места на четвертое. Остальные ассоциации в топ-10 сохранили свои позиции. Украина - на 8 месте.

Рейтинг ассоциаций по сравнению с сезоном 2016/17:

1. (1) Испания

2. (3) Англия

3. (4) Италия

4. (2) Германия

5. (5) Франция

6. (6) Россия

7. (7) Португалия

8. (8) Украина

9. (9) Бельгия

10. (10) Турция

Клубный рейтинг для национальных ассоциаций используется при отборе команд в Лигу чемпионов и Лигу Европы. От него зависит, сколько участников будет от каждой страны и с какой стадии они начнут выступления.

Рейтинги по итогам сезона 2017/18 определяют, сколько прямых путевок в групповой этап Лиги чемпионов-2019/20 получат топ-ассоциации. У Испании, Англии, Италии и Германии по четыре места; у Франции и России - по два; у Португалии, Украины, Бельгии и Турции - по одному.

На групповом этапе Лиги Европы гарантированно выступят по два клуба от Испании, Англии, Италии, Германии и Франции. По одной команде делегируют РФ, Португалия, Украина, Бельгия, Австрия и Швейцария.

Напомним, ранее определились 26 из 32 команд, которые завоевали прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов сезона 2018/19.