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Україна завершила сезон на 8 місці в клубному рейтингу УЄФА

НовиниСпорт    29.05.2018 - 13:25
Фото: "Динамо" - "Шахтар" (fcdynamo.kiev.ua)
Фото: "Динамо" - "Шахтар" (fcdynamo.kiev.ua)

Перший рядок у списку посідає Іспанія

УЄФА опублікував рейтинг національних асоціацій за підсумками сезону 2017/18. Про це повідомляється на сайті організації.

Так, Іспанія лідирує шостий сезон поспіль. Англія та Італія піднялися на сходинку вище, а Німеччина опустилася з другого місця на четверте. Решта асоціації в топ-10 зберегли свої позиції. Україна - на 8 місці.

Рейтинг асоціацій у порівнянні з сезоном 2016/17:
1. (1) Іспанія
2. (3) Англія
3. (4) Італія
4. (2) Німеччина
5. (5) Франція
6. (6) Росія
7. (7) Португалія
8. (8) Україна
9. (9) Бельгія
10. (10) Туреччина

Клубний рейтинг для національних асоціацій використовується для відбору команд в Лігу чемпіонів і Лігу Європи. Від нього залежить, скільки учасників буде від кожної країни і з якої стадії вони почнуть виступи.

Рейтинги за підсумками сезону 2017/18 визначають, скільки прямих путівок в груповий етап Ліги чемпіонів-2019/20 отримають топ-асоціації. У Іспанії, Англії, Італії та Німеччини по чотири місця; у Франції і Росії - по два; у Португалії, України, Бельгії та Туреччини - по одному.

На груповому етапі Ліги Європи гарантовано виступлять по два клуби від Іспанії, Англії, Італії, Німеччини та Франції. За однією команді делегують РФ, Португалія, Україна, Бельгія, Австрія та Швейцарія.

Нагадаємо, раніше визначилися 26 з 32 команд, які завоювали пряму путівку в груповий етап Ліги чемпіонів сезону 2018/19. 

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Теги публікації: УЕФА, Україна, рейтинг, Футбол  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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