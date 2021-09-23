Украина заочно объявила подозрение "мэру" оккупированной Макеевки

Украинская прокуратура заочно объявила подозрение так называемому "мэру" оккупированной Макеевки. Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Донецкой области .

По данным следствия, с января 2015 года он активно сотрудничает с оккупационными властями России, до мая занимал должность так называемого "главы администрации" Горняцкого района Макеевки, а с мая 2019 года - "городского головы".

"Выполняя возложенные на него обязанности, подозреваемый обеспечивает реализацию в Макеевке функций местной власти, узурпированной оккупантами. В частности, участвует в проведении мобилизационной работы с привлечением населения в состав незаконных вооруженных формирований, формирует так называемый местный бюджет и пропагандирует идеи, направленные на создание положительного имиджа псевдореспублики", - говорится в сообщении.

Отметим, Голощапов является уроженцем Запорожья, учился в Донецке, после чего в 1990-х работал на Макеевском коксохимическом заводе. До оккупации работал в руководстве предприятия "Алвема" (производство коксохимической продукции).