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Украина заняла третье место в мире по суточной смертности от COVID-19

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Суббота 13 ноября 2021 07:29
Украина заняла третье место в мире по суточной смертности от COVID-19 Фото: в мире обновили COVID-статистику (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В мире, 11 ноября, диагностировали более 516 тысяч новых случаев заболевания COVID. В мире по суточной смертности от коронавируса лидируют Россия, США и Украина.

Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Больше новых случаев обнаружили в США, Германии, Британии.

В частности, в США зафиксировали более 90 тысяч, в Германии - более 48 тысяч и в Британии - более 40 тысяч новых случаев.

Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Россия и Украина.

За все время пандемии излечились от болезни 229 003 963 человека. В настоящее время насчитывается более 19 млн. активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 5104214 смертей от COVID-19.

Напомним, за сутки, 11 ноября, в Украине зафиксировано 24 058 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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