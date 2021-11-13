Украина заняла третье место в мире по суточной смертности от COVID-19

В мире, 11 ноября, диагностировали более 516 тысяч новых случаев заболевания COVID. В мире по суточной смертности от коронавируса лидируют Россия, США и Украина.

Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на данные сайта Worldometers .

Больше новых случаев обнаружили в США, Германии, Британии.

В частности, в США зафиксировали более 90 тысяч, в Германии - более 48 тысяч и в Британии - более 40 тысяч новых случаев.

Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Россия и Украина.

За все время пандемии излечились от болезни 229 003 963 человека. В настоящее время насчитывается более 19 млн. активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 5104214 смертей от COVID-19.