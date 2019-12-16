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Украина заняла 17 место в рейтинге эффективности борьбы с изменениями климата

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В рейтинге нет лидеров, так как ни одна из стран не сделала достаточно для предотвращения изменений климата

Украина заняла 17 место в рейтинге, который показывает индекс эффективности борьбы с изменениями климата-2020. Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет NewClimate Institute, Germanwatch и Climate Action Network.

Украина получила 60,09 баллов из 100 и попала в группу стран с высоким показателем эффективности. В прошлом году Украина занимала 18 место.

"В этом году Украина занимает 17 место в рейтинге CCPI. Политический и экономический кризис предыдущих лет продолжает влиять на выбросы CO2 в атмосферу и показателей энергопотребления, что приводит к высокому рейтингу в этой сфере. Эксперты подчеркивают, что это (уменьшение выбросов CO2 — ред) не является результатом эффективной климатической политики. Сокращение выбросов СО2 на душу населения и энергопотребления в странах с низким и средним уровнем дохода на душу населения 2012-2017 годы связаны с перебоями, вызванными конфликтом на Донбассе, в угольной отрасли и энергоемких отраслях промышленности", - говорится в документе.

В отчете положительно оценили создание Министерства энергетики и охраны окружающей среды. Экологи считают, что такие изменения имеют потенциал к улучшению климатической политики страны.

Рядом с Украиной в рейтинге разместились Швейцария и Франция на 17 и 18 местах соответственно.

В рейтинге нет лидеров, первые три места в списке пустуют. Отмечается, что ни одна из стран не сделала достаточно для предотвращения изменений климата.

Четвертое место заняла Швеция с 76,28 баллами, пятое — Дания с 71,14 баллами, а шестое — Марокко с 70,63 баллами.

Последние места заняли Саудовская Аравия и США - 60 и 61 место соответственно.

Оценка страны складывается из объема выбросов парниковых газов, уровня развития возобновляемой энергетики, уровня потребления электроэнергии, общих запасов первичной энергии, общей внешней и внутренней политики в сфере противодействия изменениям климата.

Напомним, участники 25-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Испании одобрили соглашение, в котором содержится призыв принять более амбициозные обязательства в 2020 году.

РБК-Украина писало, что Климатический саммит ООН в Мадриде завершается скандалом, поскольку главные мировые экономики сопротивляются обязательствам, закрепленным в Парижском соглашении. После двухнедельного саммита многие делегаты заявили о том, что председательствующая на переговорах Чили подготовила итоговый текст, который рискует обратить Парижское соглашение 2015 года против решения проблем глобального потепления.

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