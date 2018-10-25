Украинские металлурги снизили производство на 7,6%
В текущем году Украина заняла 13 место в рейтинге производителей стали, снизив производство на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Всемирной ассоциации производителей стали (Worldsteel).
Так, украинские металлурги выплавили 1,787 млн тонн стали, опустившись с 12 на 13 место в мировом рейтинге.
Как сообщается, в сентябре зафиксировано увеличение выплавки стали по сравнению с сентябрем 2017 года на 4,4% - до 151,711 млн тонн.
Так, за 9 месяцев 2018 года металлурги произвели 1 346,7 млн тонн стали, что на 4,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Рейтинг крупнейших стран-производителей стали по итогам сентября-2018 выглядит следующим образом:
Напомним, в 2017 году Украина поднялась в рейтинге производителей стали. Однако в июле 2017 года производство стали в Украине сократилось на 12,9%.