Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Украинские металлурги снизили производство на 7,6%

В текущем году Украина заняла 13 место в рейтинге производителей стали, снизив производство на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Всемирной ассоциации производителей стали (Worldsteel).

Так, украинские металлурги выплавили 1,787 млн тонн стали, опустившись с 12 на 13 место в мировом рейтинге.

Как сообщается, в сентябре зафиксировано увеличение выплавки стали по сравнению с сентябрем 2017 года на 4,4% - до 151,711 млн тонн.

Так, за 9 месяцев 2018 года металлурги произвели 1 346,7 млн тонн стали, что на 4,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Рейтинг крупнейших стран-производителей стали по итогам сентября-2018 выглядит следующим образом:

Китай - 80,845 млн т (+7,5%);

Индия - 8,52 млн т (+2,1%);

Япония - 8,418 млн т (-2,4%);

США - 7,251 млн т (+9%);

РФ - 5,910 млн т (-1,3%);

Южная Корея - 5,853 млн т (-3,4%);

Германия - 3,775 млн т (+7,5%);

Бразилия - 3,032 млн т (+2,5%);

Турция - 2,823 млн т (-5,9%);

Италия - 2,176 млн т (-0,8%).

Иран - 2 млн т (+4,3%)

Тайвань (КНР) - 1,925 млн т (+6,5%)

Украина - 1,787 млн т (-7,6%).

Напомним, в 2017 году Украина поднялась в рейтинге производителей стали. Однако в июле 2017 года производство стали в Украине сократилось на 12,9%.