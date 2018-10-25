Українські металурги понизили виробництво на 7,6%
В поточному році Україна посіла 13 місце в рейтингу виробників сталі, знизивши виробництво на 7,6% в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Всесвітньої асоціації виробників сталі (Worldsteel).
Так, українські металурги виплавили 1,787 млн тонн сталі, опустившись з 12 на 13 місце у світовому рейтингу.
Як повідомляється, у вересні зафіксовано збільшення виплавки сталі в порівнянні з вереснем 2017 року на 4,4% - до 151,711 млн тонн.
Так, за 9 місяців 2018 року металурги виробили 1 346,7 млн тонн сталі, що на 4,7% більше порівняно з аналогічним періодом 2017 року.
Рейтинг найбільших країн-виробників сталі за підсумками вересня-2018 виглядає наступним чином:
Нагадаємо, у 2017 році Україна піднялася в рейтингу виробників сталі. Однак у липні 2017 року виробництво сталі в Україні скоротилося на 12,9%.