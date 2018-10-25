Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Українські металурги понизили виробництво на 7,6%

В поточному році Україна посіла 13 місце в рейтингу виробників сталі, знизивши виробництво на 7,6% в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Всесвітньої асоціації виробників сталі (Worldsteel).

Так, українські металурги виплавили 1,787 млн тонн сталі, опустившись з 12 на 13 місце у світовому рейтингу.

Як повідомляється, у вересні зафіксовано збільшення виплавки сталі в порівнянні з вереснем 2017 року на 4,4% - до 151,711 млн тонн.

Так, за 9 місяців 2018 року металурги виробили 1 346,7 млн тонн сталі, що на 4,7% більше порівняно з аналогічним періодом 2017 року.

Рейтинг найбільших країн-виробників сталі за підсумками вересня-2018 виглядає наступним чином:

Китай - 80,845 млн т (+7,5%);

Індія - 8,52 млн т (+2,1%);

Японія - 8,418 млн т (-2,4%);

США - 7,251 млн т (+9%);

РФ - 5,910 млн т (-1,3%);

Південна Корея - 5,853 млн т (-3,4%);

Німеччина - 3,775 млн т (+7,5%);

Бразилія - 3,032 млн т (+2,5%);

Туреччина - 2,823 млн т (-5,9%);

Італія - 2,176 млн. т (-0,8%).

Іран - 2 млн т (+4,3%)

Тайвань (КНР) - 1,925 млн т (+6,5%)

Україна - 1,787 млн т (-7,6%).

Нагадаємо, у 2017 році Україна піднялася в рейтингу виробників сталі. Однак у липні 2017 року виробництво сталі в Україні скоротилося на 12,9%.