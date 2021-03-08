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Украина занимает второе место в Европе по доле женщин среди руководителей и предпринимателей

Новина українською → Понедельник 08 марта 2021 13:08
Украина занимает второе место в Европе по доле женщин среди руководителей и предпринимателей Фото: женщина с ребенком (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украина занимает второе место в Европе по доле женщин среди менеджеров и предпринимателей (самозанятых). Отношение мужчин к женщинам среди руководителей юридических лиц и частных предпринимателей составило 59,5% мужчин к 40,5% женщин в 2020 году.

Об этом говорится отчета "Женщины и мужчины на руководящих должностях в Украине: 2017-2020 годы", который ПРООН планирует опубликовать в апреле 2021 года.

Исследование продемонстрировало, что:

  • Руководителями и частными предпринимателями в большинстве секторов экономики, как и ранее, являются преимущественно мужчины.
  • Женщины преобладают в сферах "Проживание и питание", "Государственное управление и оборона", "Охрана здоровья и социальная работа", а больше всего преобладают в "Образовании" и "Деятельности домашних хозяйств как работодателей".

"За последние три года общая доля женщин на руководящих должностях в Украине выросла почти на полпроцента - до 40,48%. Это значительно выше среднемирового показателя в 29%", - говорится в докладе.

В докладе, подготовленном Украинским центром социальных данных (УЦСД) по заказу Программы развития ООН в Украине (ПРООН) и правительства Швейцарии, изучались открытые данные Единого государственного реестра юридических лиц, частных предпринимателей и общественных объдинений Украины (ЕГРПОУ).

Напомним, по данным Госстата, по состоянию на 1 января 2020 года среди 1 350 627 юридических лиц в 28,93% руководителями были женщины.

Как сообщало РБК-Украина среднемесячная зарплата женщин в IV квартале 2020 года составляет 11 558 грн. Зарплата женщин составляет 81,4% от зарплаты мужчин (14 203 грн).

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