Україна посідає друге місце в Європі за часткою жінок серед керіників та підприємців

Україна посідає друге місце в Європі за часткою жінок серед менеджерів та підприємців (самозайнятих). Відношення чоловіків до жінок серед керівників юридичних осіб та приватних підприємців становило 59,5% чоловіків до 40,5% жінок у 2020 році.

Про це йдеться звіту "Жінки та чоловіки на керівних посадах в Україні: 2017-2020 роки", який ПРООН планує опублікувати у квітні 2021 року.

Дослідження продемонструвало, що:

Керівниками і приватними підприємцями в більшості секторів економіки, як і раніше, є переважно чоловіки.

Жінки переважають у сферах "Проживання та харчування", "Державне управління та оборона", "Охорона здоров’я та соціальна робота", а найбільше переважають в "Освіті" та "Діяльності домогосподарств як роботодавців".

"За останні три роки загальна частка жінок на керівних посадах в Україні зросла майже на пів відсотка - до 40,48 відсотка. Це значно вище від середньосвітового показника у 29%", - йдеться в доповіді.

У доповіді, підготовленій Українським центром соціальних даних (УЦСД) на замовлення Програми розвитку ООН в Україні (ПРООН) та уряду Швейцарії, вивчалися відкриті дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб, приватних підприємців та громадських об'єднань України (ЄДРПОУ).