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Украина закупит еще несколько турецких беспилотников Bayraktar

Автор: Илона Свиридова

Украина намерена закупить еще четыре комплекса турецких ударных беспилотников Bayraktar. На сегодня в распоряжении армии уже имеется два комплекса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного восточноевропейскому бюро Report.

По его словам, на сегодня на вооружении есть два комплекса Bayraktar - 12 летательных аппаратов.

"Один комплекс был приобретен в этом году по заказу Министерства обороны. Кроме того, для нужд Вооруженных сил в 2021-2022 гг. планируется приобрести еще четыре таких комплекса. В будущем мы планируем пополнить арсенал беспилотными летальными аппаратами местного производства", - подчеркнул Залужный.

Он также отметил, что самой покупки недостаточно, поскольку нужно научиться эффективно с ними работать

"Сейчас мы изучаем методику использования этих аппаратов. Если бы мы имели опыт Азербайджана, было бы намного проще. Признаю, что к сожалению, мы имеем очень мало опыта", - добавил Залужный.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина готова применить беспилотники Bayraktar на Донбассе, если Российская Федерация начнет крупномасштабную операцию или перейдет в атаку.

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Вооруженные силы Украины