Украина заинтересована в углублении сотрудничества в торговле с Южной Кореей

Украина и Южная Корея заинтересованы в углублении сотрудничества в торговле. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Так, состоялась встреча министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко с послом Кореи в Украине Квон Ки-Чангом.

Петрашко отметил, что Украина будет благодарна корейским коллегам за любую помощь в медицинском оборудовании, тестах, специальной профилактической одежде для медицинского персонала и масках.

В ходе встречи стороны обсудили также основные аспекты двустороннего сотрудничества.

"Корея является одним из наших основных торговых партнеров в Восточной Азии. В 2019 году товарооборот между нашими странами увеличился до 831,7 млн долларов. Мы заинтересованы в активизации двустороннего сотрудничества в этой сфере, а также в увеличении прямых инвестиций в экономику Украины, гарантируя защиту собственности и прав инвестора", - сказал Петрашко.

По словам министра, перспективным направлением в отношениях с Кореей является сельское хозяйство, в частности, наращивание экспорта и расширение номенклатуры с/х и пищевой продукции, реализация совместных проектов по производству сельхозтехники, ускорение процесса сертификации в Корее молочной продукции и продуктов птицеводства, привлечение корейских инвестиций в сельское хозяйство Украины и прочее.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с послом Республики Корея в Украине Квон Ки-Чангом и призвал инвестировать в украинские проекты.

Как писало РБК-Украина, данные опроса КМИС свидетельствуют, что наиболее эффективно помочь Украине в борьбе с эпидемией коронавируса может Китай. Так считают 34% опрошенных украинцев.