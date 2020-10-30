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Украина задействовала механизмы ТКГ, обстрелы возле Водяного прекратились

Автор: РБК-Украина

Украинская сторона в ходе обострения на Донбассе задействовала механизмы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) для прекращения обстрелов в районе Водяного. Накануне там погибли двое украинских бойцов.

Об этом заявил советник по вопросам информационной политики украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, передает сайт Офиса президента.

По его словам, вчера боевики открыли прицельный огонь по позициям украинских войск в районе Водяного, в результате чего погибли двое украинских военных, еще один был ранен. На утро пятницы, 30 октября, обстрелы в районе Водяного продолжались.

Арестович подчеркнул, что в связи с этим украинская сторона задействовала координационные механизмы в рамках ТКГ с ОБСЕ и российской стороной и с их помощью прекратила обстрелы.

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Он также подчеркнул, что гибель военных в ходе обстрелов расценивают как инцидент, который привел к трагическим последствиям и направлен на срыв соглашений о прекращении огня.

Напомним, в штабе ООС на Донбассе расценили обстрелы как попытку сорвать перемирие.

Кроме того, Арестович заявлял, что обострение на Донбассе ставит под вопрос открытие новых КПВВ в намеченный срок.

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