UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украина взяла два кредита в МБРР на 411 млн долларов: на что потратят

Автор: Дмитрий Кузнецов

Украина и Международный банк реконструкции и развития (МБРР) заключили два кредитных соглашения на общую сумму 411 млн долларов. Деньги пойдут на развитие высшего образования и модернизацию энергосистемы страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

С украинской стороны кредитные соглашения подписал премьер-министр Денис Шмыгаль, от МБРР - вице-президент Всемирного банка в делах Европы и Центральной Азии Анна Бьерде.

После подписания документов Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале уточнил, что в общей сложности соглашения предусматривают выделение Украине двух кредитов на сумму 411 млн долларов.

Из них 200 млн долларов будут направлены на развитие высшего образования в Украине. Еще 211 млн пойдут на повышение устойчивости украинской энергосистемы для интеграции в европейскую энергосеть ENTSO-E.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаМБРР