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Украина взяла два кредита в МБРР на 411 млн долларов: на что потратят

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Киев, Понедельник 13 сентября 2021 19:15
Украина взяла два кредита в МБРР на 411 млн долларов: на что потратят Фото: МБРР выделит Украине два кредита на 411 млн долларов (kmu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Украина и Международный банк реконструкции и развития (МБРР) заключили два кредитных соглашения на общую сумму 411 млн долларов. Деньги пойдут на развитие высшего образования и модернизацию энергосистемы страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

С украинской стороны кредитные соглашения подписал премьер-министр Денис Шмыгаль, от МБРР - вице-президент Всемирного банка в делах Европы и Центральной Азии Анна Бьерде.

После подписания документов Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале уточнил, что в общей сложности соглашения предусматривают выделение Украине двух кредитов на сумму 411 млн долларов.

Из них 200 млн долларов будут направлены на развитие высшего образования в Украине. Еще 211 млн пойдут на повышение устойчивости украинской энергосистемы для интеграции в европейскую энергосеть ENTSO-E.

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