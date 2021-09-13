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Україна взяла два кредити в МБРР на 411 млн доларів: на що витратять

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Київ, Понеділок 13 вересня 2021 19:15
Україна взяла два кредити в МБРР на 411 млн доларів: на що витратять Фото: МБРР виділить Україні два кредити на 411 млн доларів (kmu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Україна і Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) уклали дві кредитні угоди на загальну суму 411 млн доларів. Гроші підуть на розвиток вищої освіти і модернізацію енергосистеми країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів.

З українського боку кредитні угоди підписав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, від МБРР - віцепрезидент Світового банку у справах Європи та Центральної Азії Анна Б'єрде.

Після підписання документів Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі уточнив, що в цілому угоди передбачають виділення Україні двох кредитів на суму 411 млн доларів.

З них 200 млн доларів будуть спрямовані на розвиток вищої освіти в Україні. Ще 211 млн підуть на підвищення стійкості української енергосистеми для інтеграції в європейську енергомережу ENTSO-E.

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