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Украина выступает за комплексный пакет противодействия агрессии Кремля, - Кулеба

Автор: Илона Свиридова

Украина выступает за комплексный пакет противодействия агрессии Российской Федерации, чтобы не допустить нового этапа войны. В частности, Москва должна осознать, какие потери ее ждут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

"Главная цель - сдержать Россию от дальнейших агрессивных действий. Для этого в Москве должны ясно осознать, какие политические экономические и человеческие потери она понесет в случае нового этапа агрессии. Украина выступает за комплексный пакет противодействия агрессивным намерениям Кремля. Он включает в себя политическое и экономическое сдерживание РФ, а также военную помощь Украине. В этом состоит ключевая задача дипломатов", - отметил Кулеба.

Напомним, ранее он заявил, что новое нападение на Украину будет слишком дорого стоить России.

А также отметил, что Россия повышает напряженность в регионе, потому что стремится взять реванш за поражение в холодной войне и распад СССР.

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Российская ФедерацияДмитрий КулебаАгрессия РФ