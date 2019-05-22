Украина вышла еще из трех договоров в рамках СНГ

Кабинет министров на заседании 22 мая прекратил действие трех международных договоров, заключенных в рамках Содружества независимых государств. Текст проекта постановления есть в распоряжении РБК-Украина.

На заседании без обсуждения были приняты несколько постановлений Кабмина, которые списком зачитал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Решения приняты", - сказал премьер.

Согласно постановлению, Украина исходит из следующих договоров:

Протокол об унификации подхода и заключения соглашений об избежании двойного налогообложения доходов и имущества, подписанный 15 мая 1992 года м. Ташкенте;

Соглашение между государствами - участниками Содружества независимых государств о сотрудничестве и взаимной помощи по вопросам соблюдения налогового законодательства и борьбы с нарушениями в этой сфере, подписанное 4 июня 1999 года в г. Минске;

Соглашение о сотрудничестве государств - участников Содружества независимых государств в борьбе с налоговыми преступлениями, подписанное 3 июня 2005 года в г. Тбилиси.

Напомним, 24 апреля Кабинет министров Украины прекратил действие еще двух сделок в рамках Содружества независимых государств (СНГ).

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров 17 апреля для Украины прекратил действие военного соглашения в рамках Содружества независимых государств (СНГ).