Украина вышла еще из двух соглашений в рамках СНГ

Кабинет министров Украины прекратил действие еще двух соглашений в рамках Содружества независимых государств (СНГ). Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

На сегодняшнем заседании правительство прекратило действие соглашения о методологическом сопоставлении и создании общей статистической базы Экономического союза. Инициатива вызвана прекращением сотрудничества Украины в рамках СНГ и приведением национальной статистической практики в соответствие к европейским нормам и международным стандартам.

Кроме того, Украина вышла из соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений. В Кабмине пришли к выводу, что на сегодня правовые отношения охраны секретных изобретений между участниками СНГ отсутствуют. Само соглашение устарело и подлежало разрыву в соответствии с политикой выхода из договоров СНГ.

Фото: постановления Кабмина

Напомним, на прошлой неделе Украина вышла из военного соглашения в рамках СНГ. Документ касался межгосударственной стандартизации вооружения и военной техники.

В феврале 2019 года Украина вышла из координационных органов СНГ. В течение последних месяцев Киев работает над прекращением своего участия в договорах, заключенных в рамках содружества.