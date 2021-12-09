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Украина вводит накопительную пенсию. Пока для работников крупных предприятий

Автор: Анастасия Рокитна

Правительство начало программу дополнительной социальной защиты работников, подпадающих под большую приватизацию. Это экспериментальный проект.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сообщение главы правительства премьер-министра Дениса Шмыгаля на его Telegram-канале.

Он сообщил, что правительство вводит накопительную пенсионную систему для работников предприятий большой приватизации.

"Инвестор, который покупает такой государственный объект, в течение двух лет после приватизации будет платить взносы в негосударственные пенсионные фонды для более чем половины работников предприятия", - отметил Шмыгаль.

Взносы будут составлять не менее 4% от зарплаты.

"Это станет одним из первых шагов к полноценному внедрению накопительной пенсионной системы для всех украинцев. Президент Украины поддерживает эту инициативу и я уверен, что парламент так же ее поддержит", - отметил он.

Напомним, средняя пенсия в Украине - от 2000 до 3000 тысяч гривен. Такие выплаты получают более 38% пенсионеров (около 4,19 млн человек).

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Пенсия в Украине