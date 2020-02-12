Украина вводит безвиз еще с одной страной

Украина вводит безвизовый режим с Республикой Маршалловы острова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Алексея Гончарука.

Сообщается, что граждане Украины и Маршалловых островов смогут путешествовать в эти страны без виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.

"Правительство утвердило Соглашение между правительствами Украины и Республики Маршалловы острова об отмене виз. Принятие постановления позволит выполнить внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления соглашения в силу", - сообщил Гончарук.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, в Программе действий правительства запланировано увеличение перечня стран с безвизовым режимом, Также в правительстве анонсировали, что в течение следующих 5 лет будет упрощен украинский визовый режим для граждан большинства стран мира, которые не составляют иммиграционной угрозы Украине.

Также РБК-Украина сообщало, что в мае в Украину прибудет специальная оценочная миссия Департамента иммиграции Канады, которая может одобрить упрощенный визовый режим ЕТА +.