Украина ввела санкции против Йемена и Мали

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Мали. Также вводятся санкции против Йемена.
Об этом говорится в указах президента.
В указе говорится "ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер... по Йеменской Республики".
Такой же указ был введен относительно Мали.
Также президент Украины подписал указ о введении решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против народного депутата Виктора Медведчука. Санкции рассчитаны на три года.
Что означает введение санкций против Медведчука и Марченко, говорится в материале РБК-Украина.