Украина введет систему контроля над иностранными инвестициями в ОПК, - МИД

Фото: Егор Божок (president.gov.ua)

Система разрабатывается на фоне ситуации с предприятием "Мотор Сич"

В Украине приступили к разработке системы контроля над иностранными инвестициями в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) после ситуации, сложившейся с продажей предприятия "Мотор Сич". Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок в интервью "Интерфакс-Украина".

По словам представителя МИД, украинское Министерство экономики в сотрудничестве с американскими партнерами разрабатывает систему контроля над иностранными инвестициями в ОПК.

"Учитывая известную ситуацию, связанную с предприятием "Мотор Сич", на повестку дня вышел вопрос введения в Украине системы контроля иностранных инвестиций, особенно в оборонной отрасли. Это новый тренд, который возник буквально в последние месяцы, и здесь тоже Министерство экономики работает с американскими партнерами для того, чтобы воплотить в нас такую систему", - рассказал он.

Божок отметил, что планируется создать орган, похожий на Государственную службу экспортного контроля, но, который будет отвечать только за часть, касаемую иностранных инвестиций в ОПК.

"Хочу отметить, что мы тут идем даже немного впереди ЕС, поскольку ЕС вдруг почувствовал ту самую проблему, и они только сейчас начали задумываться, что им это надо делать", - добавил Божок.

Напомним, ранее сообщалось, что госконцерн "Укроборонпром" может попасть под американские санкции из-за продажи предприятия "Мотор Сич" китайским компаниям Skyrizon и Xinwei. При таком сценарии другие украинские предприятия и банки, которые финансируют концерн, тоже окажутся под санкциями.