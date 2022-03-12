Когда Украина вступит в Евросоюз: вопросы и ответы

Российская агрессия против Украины актуализировала и вопрос нашей европейской интеграции. С одной стороны, это может показаться неожиданным – ведь сейчас вопрос номер один (а также номер два, три, четыре…) – это противостояние российской агрессии, сохранение независимости и территориальной целостности.

С другой стороны, вторжение РФ подарило Украине уникальный шанс формализовать свое членство в европейской семье. Война в Украине – безусловная тема номер один в Европе и за ее пределами, фактически весь континент безоговорочно занял нашу сторону и активно помогает.

Беспрецедентная поддержка вступления в Евросоюз наблюдается и в самой Украине – 86%, согласно опросу группы "Рейтинг" от 1 марта. Для сравнения – еще в январе за присоединение к ЕС выступали 65% украинцев.

Евроинтеграция Украины именно в нынешних условиях имеет под собой и мощную философскую базу – ведь украинский народ сейчас не на словах, а на деле, и очень высокой ценой, отстаивает свои европейские ценности в борьбе с агрессивной, авторитарной (или уже полутоталитарной), империалистической Россией.

Депутаты Европарламента во время выступления Владимира Зеленского (фото: GettyImages)

Собственно, этим и мотивировал президент Владимир Зеленский подачу формальной заявки на вступление в ЕС, подписанной 28 февраля.

"С нами Европейский союз будет крепче. Без вас Украина будет одинока. Мы доказали свою силу, доказали, что мы как минимум такие же как и вы. Докажите, что вы вместе с нами, докажите, что вы нас не отпускаете, докажите, что вы действительно европейцы", – заявил Зеленский на следующий день в видеообращении к Европарламенту.

РБК-Украина дает ответы на главные вопросы по перспективам членства Украины в Евросоюзе.

Как заявку Украины восприняли в самом Евросоюзе?

В целом, реакция европейского сообщества была вполне положительной. "Со временем Украина присоединится к нам. Эта страна – часть нашей семьи, одна из нас, и мы хотим видеть ее в Евросоюзе", – заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в день подачи украинской заявки.

1 марта Европейский парламент абсолютным большинством голосов одобрил резолюцию, в которой призвал все органы ЕС работать над предоставлением Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. Впрочем, на этом этапе решение Европарламента не имеет прямых юридических последствий.

7 марта – невероятно оперативно по меркам европейской бюрократии – комитет постоянных представителей стран-членов ЕС обратился к Еврокомиссии за предоставлением выводов по украинской заявке. В отличие от резолюции Европарламента, это необходимый на данном этапе формальный шаг.

На неофициальном саммите ЕС 11-12 марта, посвященном российскому вторжению в Украину, была принята достаточно расплывчатая резолюция относительно перспектив членства Украины. Совет ЕС утвердил поручение Еврокомиссии оценить заявку Украины, была констатирована принадлежность Украины к "нашей европейской семье". Но о перспективах членства или предоставлении кандидатского статуса упомянуто не было.

Потенциально есть возможность, что свои выводы Еврокомиссия успеет предоставить к следующему саммиту ЕС, назначенному на 24-25 марта.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (фото: GettyImages)

Какая обычная процедура вступления в ЕС и какие требования выдвигаются перед потенциальным членом Евросоюза?

"Нулевой" и необязательный этап – формальное признание за страной ее перспектив членства, чего Украина безуспешно добивалась много лет. Но сейчас можно сказать, что этот этап наша страна уже прошла. И речь сейчас будет идти о предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС.

Для этого Еврокомиссия должна подготовить доклад для Совета ЕС (в случае Украины процесс уже идет). По его итогам Совет ЕС может принять решение предоставить стране статус кандидата, а также определить дату начала переговоров о членстве. Как показывает практика, между предоставлением кандидатского статуса и началом переговоров может пройти много лет.

В случае успешного проведения переговоров Совет ЕС единогласно должен принять решение о принятии в свой состав новой страны, которое потом должно быть отдельно одобрено в каждом государстве-члене ЕС.

Требования для вступления в ЕС новых членов называются "Копенгагенскими критериями". Они предусматривают, что такое государство является свободным и демократическим, в нем действует верховенство права и защищаются права человека, есть стабильные государственные институты, функционирует конкурентная рыночная экономика и т.д.

Что такое "ускоренная процедура" вступления в ЕС, на которой настаивает Украина?

Владимир Зеленский и другие представители украинской власти требуют "немедленного" решения о членстве Украины в ЕС. "Мы сейчас в очень сложной ситуации. Это явно не классический процесс вступления в ЕС, который длится годами и фокусируется на технических и экономических нюансах", – написал в колонке для Financial Times глава МИД Дмитрий Кулеба.

Подобная запросная позиция Киева абсолютно понятна и оправдана – чтобы в нынешней экстраординарной ситуации стимулировать европейцев действовать и принимать решения как можно скорее, а не по привычке уходить в технические и бюрократические процедуры. В то же время, очевидно, что вступление Украины в ЕС буквально "завтра-послезавтра" невозможно даже теоретически. И речь не только о политических соображениях внутри самого ЕС, но и о процедурных моментах и не только.

Но сразу же после подачи Украиной своей заявки за создание специальной процедуры вступления для нашей страны выступила Словакия. Но в чем именно она может состоять, какие промежуточные этапы могут быть пропущены или ограничены по времени, пока неизвестно. Возможно, вопрос "спецпроцедуры" будет обсуждаться на следующем саммите ЕС.

Кто в ЕС выступает за членство Украины и кто против?

Абсолютно предсказуемо, за членство Украины выступают наши самые близкие европейские друзья: страны Балтии и Польша (хотя о немедленном полноценном членстве в обход всех процедур не говорят и они). Президенты этих стран, вместе с лидерами Словакии, Болгарии, Словении и Чехии призвали дать Украине статус кандидата в члены ЕС как можно скорее и сразу после этого начать предметные переговоры о членстве. Весьма неожиданно эту инициативу потом поддержала и Венгрия.

Гораздо прохладнее украинскую заявку восприняли в некоторых странах Западной Европы. Так, канцлер Германии Олаф Шольц напомнил, что для принятия новой страны в ЕС "есть очень четкие принципы и критерии".

Глава немецкого МИД Анналена Бербок также отметила, что за несколько месяцев реализовать процедуру членства нереально. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что "вопрос о полном членстве Украины сегодня не стоит".

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (фото: GettyImages)

"Можем ли мы принять исключительные меры в отношении страны, которая находится в состоянии войны без соблюдения критериев для вступления? Ответ - нет", – заявил французский президент Эммануэль Макрон.

Лидеры самого ЕС также крайне осторожны. Урсула фон дер Ляйен заявила, что процесс и так движется с "невероятной скоростью", поскольку от даты подачи Украиной заявки до начала ее изучения Еврокомиссией прошли считанные дни. А глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что сейчас в приоритете для всех является борьба с российской агрессией (а не вопрос о членстве Украины в ЕС).

Когда Украина все-таки может стать членом ЕС?

Еще до начала российской агрессии и украинские, и европейские чиновники очень не любили вопрос о конкретных сроках принятия Украины в состав ЕС. С началом вторжения ситуация не изменилась.

Но стоит понимать, что и сама Украина пока едва ли готова к полноценному членству в Евросоюзе. Ведь речь идет не только об общих ценностях свободы, демократии, прав человека, принадлежности к европейской цивилизации и т.д. Но и о "скучных" вещах, вроде синхронизации законодательства с европейским во многих сферах, без чего членство в ЕС просто не будет работать в принципе.

Конечно, в текущих условиях Украине уже никто не выдвигает требования о проведении реформ, например, в сфере юстиции, – сейчас это выглядело бы абсурдно и неуместно. Но без значительной внутренней трансформации войти в ЕС все равно не получится.

Президент Франции Эммануэль Макрон (фото: GettyImages)

Пока что оптимальной и реалистичной выглядит задача получить формальный статус страны-кандидата на вступление и начать предметные переговоры. Это как минимум стало бы мощнейшим сигналом для проевропейски ориентированных украинцев (то есть уже чуть ли не для всех) о том, что Брюссель готов не только заявлять о "единой европейской семье", но и предпринимать конкретные шаги. И, конечно, Украина и далее будет получать значительную помощь от ЕС, и для борьбы с российским агрессором, и для послевоенного восстановления.

"Если сравнить с нашими ожиданиями три недели назад, то произошедшее минувшей ночью (решение саммита ЕС, - ред.) – это революция, которая ставит наше членство в ЕС на рельсы. Нас поставили на рельсы и наш поезд уехал в сторону Европейского Союза", – заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.