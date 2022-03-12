Когда Украина вступит в Евросоюз: вопросы и ответы

Как ЕС воспринял украинскую заявку на членство, что предусматривает обычная процедура вступления в Евросоюз и может ли Украина рассчитывать на особый путь, кто в Европе выступает за и против нашего вступления и когда оно все-таки может состояться – подробнее в материале РБК-Украина.
Как ЕС воспринял украинскую заявку на членство, что предусматривает обычная процедура вступления в Евросоюз и может ли Украина рассчитывать на особый путь, кто в Европе выступает за и против нашего вступления и когда оно все-таки может состояться – подробнее в материале РБК-Украина.
Российская агрессия против Украины актуализировала и вопрос нашей европейской интеграции. С одной стороны, это может показаться неожиданным – ведь сейчас вопрос номер один (а также номер два, три, четыре…) – это противостояние российской агрессии, сохранение независимости и территориальной целостности.
С другой стороны, вторжение РФ подарило Украине уникальный шанс формализовать свое членство в европейской семье. Война в Украине – безусловная тема номер один в Европе и за ее пределами, фактически весь континент безоговорочно занял нашу сторону и активно помогает.
Беспрецедентная поддержка вступления в Евросоюз наблюдается и в самой Украине – 86%, согласно опросу группы "Рейтинг" от 1 марта. Для сравнения – еще в январе за присоединение к ЕС выступали 65% украинцев.
Евроинтеграция Украины именно в нынешних условиях имеет под собой и мощную философскую базу – ведь украинский народ сейчас не на словах, а на деле, и очень высокой ценой, отстаивает свои европейские ценности в борьбе с агрессивной, авторитарной (или уже полутоталитарной), империалистической Россией.
Собственно, этим и мотивировал президент Владимир Зеленский подачу формальной заявки на вступление в ЕС, подписанной 28 февраля.
"С нами Европейский союз будет крепче. Без вас Украина будет одинока. Мы доказали свою силу, доказали, что мы как минимум такие же как и вы. Докажите, что вы вместе с нами, докажите, что вы нас не отпускаете, докажите, что вы действительно европейцы", – заявил Зеленский на следующий день в видеообращении к Европарламенту.
РБК-Украина дает ответы на главные вопросы по перспективам членства Украины в Евросоюзе.
В целом, реакция европейского сообщества была вполне положительной. "Со временем Украина присоединится к нам. Эта страна – часть нашей семьи, одна из нас, и мы хотим видеть ее в Евросоюзе", – заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в день подачи украинской заявки.
1 марта Европейский парламент абсолютным большинством голосов одобрил резолюцию, в которой призвал все органы ЕС работать над предоставлением Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. Впрочем, на этом этапе решение Европарламента не имеет прямых юридических последствий.
7 марта – невероятно оперативно по меркам европейской бюрократии – комитет постоянных представителей стран-членов ЕС обратился к Еврокомиссии за предоставлением выводов по украинской заявке. В отличие от резолюции Европарламента, это необходимый на данном этапе формальный шаг.
На неофициальном саммите ЕС 11-12 марта, посвященном российскому вторжению в Украину, была принята достаточно расплывчатая резолюция относительно перспектив членства Украины. Совет ЕС утвердил поручение Еврокомиссии оценить заявку Украины, была констатирована принадлежность Украины к "нашей европейской семье". Но о перспективах членства или предоставлении кандидатского статуса упомянуто не было.
Потенциально есть возможность, что свои выводы Еврокомиссия успеет предоставить к следующему саммиту ЕС, назначенному на 24-25 марта.
"Нулевой" и необязательный этап – формальное признание за страной ее перспектив членства, чего Украина безуспешно добивалась много лет. Но сейчас можно сказать, что этот этап наша страна уже прошла. И речь сейчас будет идти о предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС.
Для этого Еврокомиссия должна подготовить доклад для Совета ЕС (в случае Украины процесс уже идет). По его итогам Совет ЕС может принять решение предоставить стране статус кандидата, а также определить дату начала переговоров о членстве. Как показывает практика, между предоставлением кандидатского статуса и началом переговоров может пройти много лет.
В случае успешного проведения переговоров Совет ЕС единогласно должен принять решение о принятии в свой состав новой страны, которое потом должно быть отдельно одобрено в каждом государстве-члене ЕС.
Требования для вступления в ЕС новых членов называются "Копенгагенскими критериями". Они предусматривают, что такое государство является свободным и демократическим, в нем действует верховенство права и защищаются права человека, есть стабильные государственные институты, функционирует конкурентная рыночная экономика и т.д.
Владимир Зеленский и другие представители украинской власти требуют "немедленного" решения о членстве Украины в ЕС. "Мы сейчас в очень сложной ситуации. Это явно не классический процесс вступления в ЕС, который длится годами и фокусируется на технических и экономических нюансах", – написал в колонке для Financial Times глава МИД Дмитрий Кулеба.
Подобная запросная позиция Киева абсолютно понятна и оправдана – чтобы в нынешней экстраординарной ситуации стимулировать европейцев действовать и принимать решения как можно скорее, а не по привычке уходить в технические и бюрократические процедуры. В то же время, очевидно, что вступление Украины в ЕС буквально "завтра-послезавтра" невозможно даже теоретически. И речь не только о политических соображениях внутри самого ЕС, но и о процедурных моментах и не только.
Но сразу же после подачи Украиной своей заявки за создание специальной процедуры вступления для нашей страны выступила Словакия. Но в чем именно она может состоять, какие промежуточные этапы могут быть пропущены или ограничены по времени, пока неизвестно. Возможно, вопрос "спецпроцедуры" будет обсуждаться на следующем саммите ЕС.
Абсолютно предсказуемо, за членство Украины выступают наши самые близкие европейские друзья: страны Балтии и Польша (хотя о немедленном полноценном членстве в обход всех процедур не говорят и они). Президенты этих стран, вместе с лидерами Словакии, Болгарии, Словении и Чехии призвали дать Украине статус кандидата в члены ЕС как можно скорее и сразу после этого начать предметные переговоры о членстве. Весьма неожиданно эту инициативу потом поддержала и Венгрия.
Гораздо прохладнее украинскую заявку восприняли в некоторых странах Западной Европы. Так, канцлер Германии Олаф Шольц напомнил, что для принятия новой страны в ЕС "есть очень четкие принципы и критерии".
Глава немецкого МИД Анналена Бербок также отметила, что за несколько месяцев реализовать процедуру членства нереально. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что "вопрос о полном членстве Украины сегодня не стоит".
"Можем ли мы принять исключительные меры в отношении страны, которая находится в состоянии войны без соблюдения критериев для вступления? Ответ - нет", – заявил французский президент Эммануэль Макрон.
Лидеры самого ЕС также крайне осторожны. Урсула фон дер Ляйен заявила, что процесс и так движется с "невероятной скоростью", поскольку от даты подачи Украиной заявки до начала ее изучения Еврокомиссией прошли считанные дни. А глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что сейчас в приоритете для всех является борьба с российской агрессией (а не вопрос о членстве Украины в ЕС).
Еще до начала российской агрессии и украинские, и европейские чиновники очень не любили вопрос о конкретных сроках принятия Украины в состав ЕС. С началом вторжения ситуация не изменилась.
Но стоит понимать, что и сама Украина пока едва ли готова к полноценному членству в Евросоюзе. Ведь речь идет не только об общих ценностях свободы, демократии, прав человека, принадлежности к европейской цивилизации и т.д. Но и о "скучных" вещах, вроде синхронизации законодательства с европейским во многих сферах, без чего членство в ЕС просто не будет работать в принципе.
Конечно, в текущих условиях Украине уже никто не выдвигает требования о проведении реформ, например, в сфере юстиции, – сейчас это выглядело бы абсурдно и неуместно. Но без значительной внутренней трансформации войти в ЕС все равно не получится.
Пока что оптимальной и реалистичной выглядит задача получить формальный статус страны-кандидата на вступление и начать предметные переговоры. Это как минимум стало бы мощнейшим сигналом для проевропейски ориентированных украинцев (то есть уже чуть ли не для всех) о том, что Брюссель готов не только заявлять о "единой европейской семье", но и предпринимать конкретные шаги. И, конечно, Украина и далее будет получать значительную помощь от ЕС, и для борьбы с российским агрессором, и для послевоенного восстановления.
"Если сравнить с нашими ожиданиями три недели назад, то произошедшее минувшей ночью (решение саммита ЕС, - ред.) – это революция, которая ставит наше членство в ЕС на рельсы. Нас поставили на рельсы и наш поезд уехал в сторону Европейского Союза", – заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.