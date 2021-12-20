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Украина и Всемирный банк подписали соглашение на 300 млн евро

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Украина, Понедельник 20 декабря 2021 15:41
Украина и Всемирный банк подписали соглашение на 300 млн евро Фото: Украина и Всемирный банк подписали соглашение на 300 млн евро (freepik.com)
Автор: Ольга Белей

Министерство финансов Украины совместно со Всемирным банком подписали соглашение о предоставлении Украине 300 млн евро займа для продолжения реализации проектов в сфере экономического восстановления страны. В рамках дальнейшего сотрудничества уже разрабатывается стратегия на 2022–2025 годы, целью которой является достижение Украиной устойчивого экономического восстановления и роста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

"Министр финансов Украины Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Аруп Банерджи 20 декабря подписали соглашение о предоставлении Украине 300 млн евро займа для продолжения реализации проектов в сфере экономического восстановления страны", - говорится в сообщении.

В частности, средства Украине предоставляются, как результат реализации структурных реформ в сферах демонополизации ключевых секторов экономики, усиления антикоррупционных институтов, усовершенствования работы рынков земли и капитала, улучшения системы социальной поддержки.

Марченко поблагодарил представителей Международного банка реконструкции и развития (МБРР) за сотрудничество и финансовую поддержку Украины. Он отметил, что подписание соглашения является свидетельством того, что Украина демонстрирует реальные результаты реформ на пути экономического восстановления и развития.

В рамках дальнейшего сотрудничества Украины и МБРР уже разрабатывается стратегия Всемирного банка Country Partnership Strategy на 2022–2025 годы, целью которой является достижение Украиной устойчивого экономического восстановления и роста. Приоритетными направлениями стратегии станут энергетическая и аграрная сферы, транспортная система.

Напомним, о планах Всемирного банка предоставить Украине 300 миллионов евро для программы развития энергоэффективности ранее сообщила вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко.

Отметим, 11 декабря Всемирный банк выделил Украине 150 миллионов долларов на борьбу с COVID.

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